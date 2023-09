Avis aux Moldus : la saga Harry Potter arrive sur Tipik

La rentrée pointe le bout de son nez avec son lot de bonnes nouvelles. La saga Harry Potter arrive en TV sur Tipik. Ce mercredi 13 septembre à 20h05, Harry Potter à l’école des sorciers sera diffusé sur vos écrans. Enfourchez votre Nimbus 2000 pour un retour en enfance assuré avec le premier volet de la saga.

Préparez vos pop-corns et vos plaids : le premier volet de la saga des 8 films, "Harry Potter à l’école des sorciers" (2001) débarque sur Tipik. Une adaptation fidèle et réussie du premier roman avec des décors et des effets spéciaux qui vous transportent dans le monde fantastique imaginé par J.K. Rowling.