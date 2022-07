Avis aux fans d’ « Esprits criminels », la série fera bel et bien son grand retour le mois prochain

Les acteurs de la série avaient signé pour un revival mais pas aussi tôt ! Deux ans après l’arrêt de la série, Esprits criminels est officiellement de retour.

Il y aura une nouvelle saison avec 10 épisodes, révèle Allociné. Dans leur article, on y apprend qu’une partie du casting original sera de la partie : David Rossin, Emily Prentis, J.J, Luke Alvez, Dr Tara Lewis, et l’excentrique Peneloppe Garcia sera également de retour. Alociné explique qu’il y a pas mal de changements dans les épisodes : " Le côté procédural avec une enquête bouclée à chaque épisode a été abandonné et l'équipe du Département des sciences du comportement du FBI se penchera sur une seule et même enquête au cours de cette saison. L'équipe va en effet se heurter à sa plus grande menace à ce jour, un criminel qui se sert de la pandémie pour façonner un réseau de tueurs en série. Cela ne fait que deux ans que la série s’est achevée et le fait qu’Esprits criminels fasse un revival est étonnant. Le tournage commencera le mois prochain et se tiendra à Los Angeles.