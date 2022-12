Avis aux enfants, il est l'heure de partir à l'aventure avec ces héros !

Attention disparition ! Dans la nuit du 22 au 23 juillet 1978, tous les animaux du petit zoo de Brügenberg se sont volatilisés… Et n’ont jamais été retrouvés ! Pourtant une enquête a été menée et c’est le meilleur inspecteur qui s’en est chargé. Mais il n’est pas tout seul, ses deux nièces l’accompagnent, Martine et Véro, alias Vérin et Marto, les jumelles. Et elles ne sont pas là pour faire de la figuration, elles sont là pour enquêter. Le directeur du zoo est en état de choc !

TOUS les animaux ont disparu, du plus petit au plus grand. Selon ce dernier, ce sont des voleurs qui s’en sont pris au parc afin de faire un trafic d’animaux. Pourtant les filles constatent que les barreaux d’une porte ont été forcés de l’intérieur… C’est BIZARRDOS. Pendant que les adultes réfléchissent beaucoup et que l’enquête avance à peine, les jumelles décident de prendre les choses en main, elles vont interroger elle-même les témoins… Et leur conclusion va être étonnante !