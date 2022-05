Avis aux belles plumes : les candidatures pour le Prix littéraire de la Nouvelle d’Ottignies sont ouvertes

La deuxième édition du Prix littéraire de la Nouvelle organisé par La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est ouverte ! Si vous aimez écrire des nouvelles, vous avez jusqu’au 5 juillet pour tenter votre chance !

Il s’agit d’un prix qui s’adresse à tout auteur de minimum 18 ans et ayant rédigé un recueil de nouvelles en langue française (celui-ci doit avoir été publié à compte d’éditeur entre le 30 juin 2021 et le 30 juin 2022).

Pour participer c’est facile : chaque participant doit envoyer une copie de son recueil de nouvelles en version électronique (ePub ou eBook), au plus tard pour le 05 juillet 2022 au service Culture de la Ville (à cette adresse : culture@olln.be).

Cette année à nouveau, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve s’appuie sur un jury prestigieux pour encadrer ce prix dont le président n’est autre que Vincent Engel, écrivain et professeur à l’Université de Louvain. Le jury est quant à lui composé d’Isabelle Wéry, actrice, dramaturge et romancière ; de Véronique Bergen, romancière, poète et philosophe, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique ; de Grégoire Polet, auteur et lauréat du Prix de la Nouvelle 2021 ; d’Anne-Sophie Laurent, représentant le secteur de l’enseignement ; d’un représentant de la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM) ; de Bernadette Meyer, représentante des clubs de lecture de la Ville, d’un libraire et d’un représentant de la Culture à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

La proclamation se tiendra à La Ferme du Biéreau le jeudi 1er décembre 2022. Le jury décernera un Prix en numéraire d’une valeur de 3000 €. Cette année, le Prix littéraire a une vocation internationale, il est donc accessible à l’ensemble de la Francophonie.

Retrouvez le règlement complet ici. Pour toute demande d’information, contactez le service Culture au 010/43.61.01 ou par courriel à l’adresse culture@olln.be