Avis aux bédéphiles : Walthery et sa Natacha réunis sur une statuette, en série limitée

Des héros ou héroïnes de bandes dessinées en trois dimensions, ce n’est pas vraiment neuf. Mais cette fois, l’objet sort vraiment de l’ordinaire : l’auteur et sa créature ont été modélisés, puis imprimés en couleurs. La présentation officielle est prévue pour le début mai, à la caserne de Saive, siège de la société Minimoi.

Le procédé permet plusieurs déclinaisons. Avec d’autres illustrateurs et leur personnage, mais ce n’est pas tout. Par exemple, les amoureux de la plus célèbre des hôtesses de l’air du neuvième art peuvent envisager de s’asseoir sur la chaise, et prendre la place du dessinateur. Evidemment, ce n’est pas donné, mais le prix dépende de la taille de la statuette et du nombre d'exemplaires. Et des collectionneurs, des mordus, ont déjà manifesté de l’intérêt. Les promoteurs envisagent dès à présent de s’attaquer à d’autres domaines, dont le foot, avec la perspective à l’occasion de la prochaine coupe du monde en fin d’année, d’imprimer l’un ou l’autre supporteur en compagnie de son diable rouge préféré.