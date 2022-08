Aviron : pas de finale A pour le quatre de coupe belge aux championnats d’Europe de Munich

Après la qualification de Marlon Colpaert pour les demi-finales du skiff poids légers, l’autre bateau belge engagé ce vendredi aux championnats d’Europe d’aviron tentait lui de se qualifier pour la finale A, le top 6 continental.

Dans la même série que la France, la Suisse, la République tchèque, l’Italie, l’Estonie, le quatre de couple composé de Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys, n’y est malheureusement pas parvenu. Les rameurs belges ont terminé à la sixième et dernière place avec un chrono de 6 minutes 31 secondes et 47 centièmes à plus de 12 secondes des vainqueurs italiens.

Le bateau belge n’est jamais parvenu à quitter cette sixième position du départ jusqu’à l’arrivée, restant à un peu moins de dix secondes de la troisième et dernière place qualificative pour la finale A.

Le quatuor belge disputera donc la finale B pour l’attribution des places allant de la septième à la douzième. Leur course aura lieu ce samedi 13 août à 9h35.