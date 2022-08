Aviron: Marlon Colpaert qualifié pour les demi-finales du skiff poids légers aux Championnats européens de Munich

Deuxième de sa série des repêchages, Marlon Colpaert s’est qualifié pour les demi-finales du skiff poids légers dans les épreuves d’aviron, vendredi matin lors des Championnats européens de Munich.

L’Ostendais de 22 ans a réalisé un temps de 7 minutes 49 secondes et 36 centièmes et a terminé à un peu moins de 2 secondes du Norvégien Oskar Soeda (7 : 48.00), qui a fait la course en tête de bout en bout. Avec le Finlandais Kasper Hirvilampi, troisième de ces repêchages, ces trois rameurs ont réussi à intégrer le top 12 continental des skiffeurs poids légers.

Après le forfait de Niels Van Zandweghe avec qui il devait disputer le deux de couple poids légers, Marlon Colpaert s’est rabattu en effet sur le skiff poids légers, dont les demi-finales sont programmées samedi à partir de 9h45.

L’autre bateau belge engagé, le quatre de couple de Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys, disputera sa demi-finale vendredi à 11h45.