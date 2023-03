Avions F-35 à Florennes : la construction de la nouvelle base a débuté

En 2020, avant la réalisation des études et la remise des offres, la Défense avait annoncé un budget de 150 millions pour l’édification de la nouvelle base. Finalement, le chantier devrait coûter le double, soit 300 millions, tant à Florennes qu’à Kleine-Brogel. Une hausse qui s’expliquerait par la conjoncture économique, mais aussi par le haut niveau de technicité et de sécurité des standards américains, lesquels avaient peut-être été sous-estimés. Du côté du cabinet de Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, on explique toutefois que cette hausse avait été en partie anticipée, et ne compromettra pas d’autres projets. Le chantier devrait durer jusqu’à la fin de l’année 2024 et l’arrivée des nouveaux avions.