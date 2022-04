Aviation : une semaine après sa mise en application , la nouvelle taxe d’embarquement est-elle efficace ?

Directeur des politiques au sein de l’association Airlines for Europe qui représente 60 compagnies européennes et transporte 75% des passagers européens, Laurent Donceel estime qu’il est encore trop tôt pour chiffrer les effets et l’impact sur les ventes de billet. Mais sa réaction à la mise en application de cette nouvelle taxe est à la fois sans surprise et sans détour : "Le timing de cette proposition ne peut pas être pire. Le secteur aérien a perdu 2 clients sur 3 au cours des deux dernières années. Autrement dit, on transportait 750 millions de passagers par an, et on en a perdu 500 millions. On a l’impression que le secteur est au sol, et qu’on lui donne un coup de pied supplémentaire. Cette mesure n’aurait pas pu arriver à un pire moment ".

D’autant qu’après deux ans de restrictions de voyage dues au Covid-19, il n’est pas impossible que, comme cela a été le cas en 1991 lors de la guerre du Golfe, les passagers et touristes asiatiques et américains évitent l’Europe à cause de la perception de proximité avec le conflit en Ukraine.