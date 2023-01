Aviation : Brussels Airport a accueilli deux fois plus de passagers en 2022

Brussels Airport a accueilli deux fois plus de passagers en 2022 par rapport à 2021 mais le nombre de voyageurs est resté en-deça de l'année 2019 pré-Covid, a annoncé mercredi l'aéroport.

En 2022, 18.930.698 passagers ont voyagé via Brussels Airport, ce qui représente une hausse de 102% par rapport à 2021 (9,4 millions de passagers), pour atteindre près de 72% du niveau de 2019 (26,4 millions de passagers).

"Après deux années compliquées, marquées par la crise du Covid et ses restrictions de voyage, Brussels Airport a connu une très forte croissance en 2022", souligne le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, cité dans un communiqué. "Depuis l'été dernier, notre réseau est quasiment totalement reconstitué et nous avons durant plusieurs mois atteint les 80% de fréquentation par rapport à 2019. L'année 2023 s'annonce prometteuse avec de nouvelles destinations et plus de fréquences à la fois pour les courts et longs courriers."

Quant au secteur cargo, après une année record en 2021 (+30%), il a connu une baisse de 8% de ses volumes en 2022, à 776.000 tonnes.