Aviapartner Bierset : le personnel en grève contre les mauvaises conditions de travail

La tension est palpable, les travailleurs parlent d’injustices : " vous avez des gens qui sont là depuis 20 ans, ils postulent pour une promotion. On leur dit non, on prend des plus jeunes qui sont là depuis 2 ans. Tant mieux pour eux mais c’est la manière dont c’est fait, c’est sans explication. Les travailleurs ne se sentent pas respectés. Ils n’ont aucune reconnaissance à part la pression. Ce sont des intimidations et s’ils disent quelque chose, c’est une épée de Damoclès sur la tête, ce sont des menaces. Il y en a qui craquent, qui pleurent", ajoute ce délégué.

Ce n’est pas la première fois que le personnel d’Aviapartner arrête le travail pour dénoncer ces relations difficiles dans l’entreprise. " On a même eu recours au ministère du travail, au conciliateur, le management promet et puis plus rien, il ne respecte rien".

Les travailleurs en front commun syndical sont en tout cas déterminés à aller jusqu’au bout pour que cela change.