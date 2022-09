Avez-vous le niveau requis pour aller à l'université? L' UCLouvain aide les étudiants à faire leur diagnostic.

Les résultats l'attestent, en bac 1, de nombreux étudiants trébuchent en mathématiques et en statistiques. Pour leur éviter cet écueil , l'UCLouvain leur offre la possibilité, pour la deuxième année consécutive, d'évaluer leurs compétences en amont, en se soumettant à des tests qui n'ont aucune valeur certificative. Patricia Vandamme coordonne ce dispositif : " il ne faut pas les confondre avec des tests à l'entrée, cela n'a rien à voir. Cette épreuve doit simplement leur permettre de se situer; s'ils n'obtiennent pas la note de 12/20, on leur propose alors de participer à des séances de remise à niveau données par des assistants, pendant cette semaine." Ces séances ne permettront certes pas de combler leur éventuel retard mais, couplées à des outils disponibles en ligne , elles peuvent les inciter à se prendre en main dès les premiers cours et favoriser une entrée plus sereine à l'université.