Avez-vous déjà vu..? Une pièce montée de fromages

Fort de son succès, Octave a aujourd’hui pu ouvrir quarte boutiques à Bruxelles et une à Waterloo. Dans ses fromageries, Octave propose des fromages et de la charcuterie issus de productions artisanales et fermières. "Chaque année nous rendons visite à tout un tas de producteurs, en Belgique, en France, en Espagne et au Portugal. Nous militons pour valoriser le savoir-faire de ces artisans et sensibiliser nos clients sur leur quotidien", explique le fromager bruxellois avant d’ajouter qu' "en plus de favoriser les produits non-industriels et locaux, nous respectons les saisons et encourageons les méthodes de travail éthiques et respectueuses de l’environnement".