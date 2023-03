Avery Dennison : le conseil d'entreprise a commencé dans un contexte tendu

Le conseil d'entreprise d'Avery Dennison a bien lieu ce matin. C'est la première étape de la procédure Renault, de licenciement collectif. L'entreprise basée à Soignies veut se séparer de 245 travailleurs sur 556, soit environ la moitié de son personnel.



Aujourd'hui, la direction et les syndicats se retrouvent dans un contexte tendu. Mardi, le délégué principal de la FGTB a été licencié pour faute grave. Les circonstances de son licenciement sont floues. Pour les syndicats, c'est une manière de mettre à mal les discussions, de les fragiliser. La direction, elle, se défend. Elle parle de réaction appropriée et estime qu'il n'y a pas de lien entre le licenciement collectif et le licenciement du délégué principal de la FGTB.

Depuis l'annonce de son licenciement, les travailleurs ont arrêté spontanément de travailler. Leur arrêt se poursuit aujourd'hui.