Avertissement météo : conditions glissantes surtout en fin de nuit et demain matin

Après ce week-end fort gris, le ciel va se dégager ce soir et cette nuit à partir du sud-est. Nous restons sous conditions anticycloniques, mais le centre de hautes pressions se décale vers l’est et cela nous place dans un flux plus favorable, moins humide. La grisaille va donc petit à petit se retirer vers le littoral. Et si le ciel se dégage, la couverture nuageuse diminue, logique ! Cela signifie que la nuit sera plus froide, les températures vont chuter et le gel sera quasi généralisé.