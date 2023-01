Avertissement jaune et risque de pluie verglaçante : prudence sur les routes ce jeudi matin

Ce matin, la perturbation arrivée durant la nuit continuera sa progression vers l’est. Concrètement, elle donnera de faibles pluies verglaçantes entre la botte du Hainaut et le Limbourg. On attend de la pluie verglaçante avec quelques flocons entre les provinces de Namur et de Liège. Il s’agira de neige seule sur les hauteurs avec 1 à 2 cm qui viendront s’ajouter à la couche de neige déjà présente. Attention aussi au brouillard givrant qui sera présent au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Soyez bien prudents si vous devez prendre la route ce matin. D’ailleurs, l’Institut Royal Météorologique a placé une grande partie de notre pays en avertissement jaune pour un risque de conditions glissantes. Quelques éclaircies seront de retour au fil des heures sur le nord-ouest du territoire. Les températures de la fin de matinée resteront négatives sur les hauteurs, comprises entre -3 et -2°C, tandis qu’ailleurs on attend de 0 à 6°C du sillon Sambre-et-Meuse à la côte.