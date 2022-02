L’Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement alors que des plaques de givres pourraient rendre certaines routes dangereuses dans les prochaines heures au sud du pays.

En fin de nuit et dimanche matin, quelques plaques de givre pourront se former par endroits dans les provinces de Luxembourg et de Liège, surtout dans les vallées de l’Ardenne, met en garde l’IRM.

Dans les autres régions, en revanche, l’air devrait rester suffisamment sec pour prévenir ce risque.