Averses samedi, soleil dimanche

Ce week-end, une perturbation va influencer la Belgique, elle sera matérialisée par une importante couverture nuageuse. Et donc, samedi, le ciel va se couvrir d’ouest en est et ce n’est qu’à l’arrière de cette zone que les conditions seront instables. Le temps sera alors variable avec des éclaircies, des passages nuages et quelques ondées. Le risque d’averses va se généraliser l’après-midi, elles pourraient s’intensifier sur le relief. Au fil des heures, on retrouvera un temps sec à la côte.

Les températures maximales atteindront 15 °C au littoral, 17 à 18 °C en Ardenne et 18 à 21 °C ailleurs.