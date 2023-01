Averses de neige et routes glissantes : l’IRM place notre pays en avertissement jaune ce vendredi

La météo s’annonce assez instable et très nuageuse ce matin avec des giboulées de neige ou de grésil qui arrivent depuis les Pays-Bas. Ces giboulées vont d’abord concerner les régions proches des frontières néerlandaise et allemande, elles vont s’étendre au centre et au sud du pays au fil des heures. La neige pourra blanchir les sols et rendre les routes glissantes, prudence donc ! L’Institut Royal Météorologique a placé tout notre pays (sauf le littoral) en avertissement jaune pour un risque de conditions glissantes. On retrouvera de la pluie en Flandre d’ici la fin de matinée. Côté températures, elles varieront entre -3°C sur les hauteurs et 5°C à la côte vers la fin de matinée.