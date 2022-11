Avenir incertain pour l’emblématique L-Festival, le festival belge des fiertés lesbiennes, bi et trans

Anne-Sophie Sonnet a créé l’association Pullet Rocks, qui fait partie de la RainbowHouse et qui soutient le travail des musiciennes depuis sa création en 2013. "Nous avons très vite collaboré avec le L-Festival et c’était très important pour nous, en termes de visibilité. Le festival brasse un public bien plus large que nos événements, les artistes qui s’y produisent sont correctement rémunérées. Cela participe, selon moi, au soutien qu’une association-coupole peut apporter à ses membres. Le festival prenait justement de plus en plus d’ampleur ! Je suis déçue et dégoûtée !", explique-t-elle aux Grenades.

Elle a été "choquée" par certains arguments avancés par la RainbowHouse : "Dire qu’une autre association doit reprendre le flambeau, c’est du foutage de gueule ! Nous n’avons pas de moyens, ni financiers, ni matériels pour nous en occuper. Il est évident que la communauté lesbienne est invisibilisée et précarisée. C’est un public fragile qui a besoin de visibilisation."

Sous-financer les lesbiennes, c’est appauvrir des personnes qui vivent déjà une double discrimination