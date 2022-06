Avenir : Entraîner la métacognition chez les enfants. Doper les cellules photovoltaïques grâce aux pérovskites

Son but est de comprendre mais aussi d’imaginer des outils pour entrainer leurs capacités métacognitives.

Dans de précédentes recherches, elle a notamment identifié le " style métacognitif " de l’adulte qui consiste à exposer ses propres stratégies et erreurs à l’enfant comme étant un facteur pouvant favoriser le développement des capacités des plus jeunes.

Marie Geurten a effectué son doctorat à l’Université de Liège. Sa thèse s’intitule " Acquisition des connaissances en métamémoire chez l’enfant ". En 2015, elle obtient une bourse Marie-Curie Cofund et réalise, à l’Université d’Aix-Marseille, un post-doctorat en psychologie cognitive dans le laboratoire de Patrick Lemaire. Elle revient ensuite en Belgique pour un second post-doctorat à l’Université de Liège dans l’unité PsyNCog et y travaille auprès de Thierry Meulemans.

Marie Geurten a obtenu une bourse des crédits sectoriels en sciences humaines en 2017 pour étudier les effets des feedbacks sur la construction du jugement métacognitif de l’enfant. Elle a obtenu le prix de la province de Liège 2018 (Fondation Léon-Frédéricq) pour son travail sur la détection précoce de la maladie d’Alzheimer, ainsi que le Prix des amis de l’Université de Liège.

L’année dernière, elle a également participé à une étude de l’impact du confinement sur la fatigue mentale et physique de la population. En collaboration avec les chercheur.euse.s du Giga in vivo Imaging group. L’équipe de recherche s’est concentrée sur les travailleur.euse.s et les personnes retraitées pour déterminer les facteurs ayant influencé cette fatigue mentale et physique.

Consultez l’article du FNRS News qui lui est consacré dans le n°123, en pages 34-35.