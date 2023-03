Avenir de la piscine communale de Crisnée après 2024 : le contrat de concession pourrait être renouvelé

Une fermeture embarrasserait tous les utilisateurs et André Henveaux affirme : "Il n’est pas d’actualité, en tout cas dans mon cas, de vouloir fermer dès l’année prochaine. Je ne suis plus un jeune homme mais je suis en bonne forme encore. Un remplaçant, c’est assez difficile à trouver. On a déjà essayé trois ou quatre fois et, trois ou quatre fois, on s’est plantés, que ce soit la commune ou que ce soit moi.". Voilà qui prouve qu’André Henveaux possède un profil rare. Malgré ses 75 ans, il devrait rester l’interlocuteur privilégié de la commune pour une nouvelle concession.

Aujourd’hui, il doit aussi faire face à un problème supplémentaire : l’augmentation des prix de l’énergie. "Evidemment c’est un gros souci. Nous sommes des privés. Bien qu’on soit tout le temps au ras des pâquerettes financièrement, on paie tout le monde. C’est ça le but. On n’est pas ici pour faire de l’argent. Toute notre clientèle a bien compris qu’il avait fallu une augmentation des tarifs. Je comprends très bien qu’une commune de 3000 habitants ne peut pas se permettre de nous balancer des centaines de milliers d’euros de subsides de fonctionnement.", constate André Henveaux. Il ajoute encore que son équipe et lui veillent encore plus qu’avant à éviter toute consommation d’énergie inutile.