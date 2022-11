Avec Witsel et Carrasco, l'Atlético Madrid s'incline à Majorque et aligne un troisième match sans victoire en Liga

Après la rencontre, Diego Simeone s'est montré déterminé à inverser la vapeur après la trêve. "La pause (le temps du Mondial, NDLR) va faire du bien au championnat, cela va nous procurer un peu de tranquillité pour travailler, pour récupérer les Koke, Reguilon, Lemar, et j'espère qu'après le Mondial on reviendra avec l'envie de changer cette situation. Au-delà des situations de but que l'on s'est procurées et des très beaux arrêts du gardien adverse, on continue à commettre des erreurs défensives qui nous mettent derrière au tableau d'affichage pour tout le match."

C'est déjà la quatrième défaite de la saison en championnat pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann, qui a appris quelques heures plus tôt son intégration prévisible dans la liste de l'équipe de France pour le Mondial au Qatar. Côté belge, Yannick Carrasco et Axel Witsel étaient tous les deux titulaires. Carrasco est sorti à l'heure de jeu tandis que Witsel a disputé toute la rencontre.

Ce match était le dernier en championnat des deux équipes avant le Mondial 2022. Les deux équipes joueront tout de même encore une fois, en coupe, avant la trêve.