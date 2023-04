Avec "Visages baroques", le guitariste Raphaël Feuillâtre entend présenter la diversité de la musique baroque

La nouvelle star de Deutsche Grammophon est un guitariste de 26 ans. Né en 1996 à Djibouti, Raphaël Feuillâtre a grandi à Cholet (Maine et Loire) et s’est formé au Conservatoire de Nantes avant de poursuivre au CNSM de Paris. Fort de ses victoires au Concours international de guitare José Tomás Villa de Petrer à Valence en 2017 puis au très réputé Concours de la Guitar Foundation of America (GFA) en 2018 (des disques témoignant de ses prestations là-bas avaient été publiés), il vient de signer avec le célèbre label aux tulipes jaunes. Et après deux singles publiés en ligne l’an passé, voici, en CD et vinyle, son premier album, publié sous le titre Visages baroques (en français dans le texte).

L’idée est simple : présenter la diversité de la musique baroque que Feuillâtre explique apprécier entre toutes, à travers une sélection de pièces pour clavecin transcrites soit préalablement, soit pour l’occasion. Le programme alterne entre Bach et quelques illustres de ses contemporains français (Rameau, Forqueray, Duphly, Royer…), et séduit par son alliage de cohérence et de diversité. Si la plupart des pièces originales étaient pour clavecin seul, il y a aussi une version assez séduisante du concerto BWV 972 pour clavecin en ré majeur, lui-même adapté par Bach du concerto pour violon RV 230 tiré de L'estro armonico de Vivaldi, où Feuillâtre joue à la fois l’orchestre et la partie soliste. Un disque de guitare qui sort joliment des sentiers battus, et un soliste assurément à suivre. On sera même ravi de l’entendre dans le concerto d’Aranjuez que DG ne manquera sans doute pas de lui faire enregistrer !

CD Deutsche Grammophon/Universal