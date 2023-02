Avec une 377e semaine en tant que numéro 1 mondial, Djokovic égale le record de Steffi Graf

Lundi prochain, Djokovic sera donc le seul à détenir le record de longévité sur le trône du tennis mondial, hommes et femmes confondus.

Si le Serbe continue de jouer pour faire tomber les records, il lui en reste deux à aller chercher pour le faire définitivement entrer dans la légende et le couronner meilleur joueur de tous les temps.

Tout d’abord, il faut aller chercher le record du nombre de Grand Chelem détenu par Margaret Smith Court et ses 24 victoires. Pour cela, Nole aura encore trois possibilités cette saison. Et puis, il faudra se tourner vers 2024 et les Jeux olympiques de Paris, seul trophée qui manque au palmarès de l’homme aux 22 Grand Chelem.

Dans un an et demi, on pourrait donc voir deux nouveaux records tomber dans l’escarcelle de Djoko.