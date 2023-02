Avec une 17e clean sheet en 22 matches, le Barça s’offre un record et reprend 8 points d'avance sur le Real Madrid

Avec Marc-André ter Stegen, le FC Barcelone est une forteresse imprenable cette saison en Liga. Les Blaugranas signent une 17e clean sheet en 22 matches, un nouveau record. Ce dimanche soir, Le FC Barcelone a surclassé Cadix 2-0 lors de la 22e journée de Liga et a conservé son avance en tête du Championnat d’Espagne avec huit points d’avance sur le Real Madrid, vainqueur 2-0 sur le terrain d’Osasuna samedi, et 18 points sur l’Atlético Madrid, court vainqueur de l’Athletic Bilbao 1-0.

Et de cinq clean sheet de suite. Les Catalans ont plié la partie en trois minutes, juste avant la mi-temps : Sergi Roberto a ouvert la marque à la 43e, bien placé à la retombée d’une tête de Robert Lewandowski repoussée sur la ligne, puis le Polonais a doublé la mise à la 45e+1, d’une frappe croisée depuis l’entrée de la surface. "Lewy" en est déjà à quinze buts en Liga cette saison, mais doit encore répéter ses prouesses sur la scène continentale.

Mais c’est surtout en défense que le Barça impressionne. Le club a d’ailleurs battu le record du Deportivo la Corogne qui date de 1993-1994 quand le club avait réalisé 16 clean sheet en 22 rencontres. Les hommes de Xavi en sont à 17. Avec seulement sept petits buts concédés, le FC Barcelone survole la Liga et possède aussi le plus faible total de buts encaissés après 22 matches de Liga (le record était de 9 buts pour Barcelone en 1986/87, le Deportivo en 1993/94 et l'Atlético de Madrid en 2017/18).

Si les Blaugranas ont certes fait le plein de confiance, ils devront vite basculer sur le barrage retour d’accès aux huitièmes de finale de Ligue Europa jeudi à Old Trafford contre Manchester United, une semaine après le nul de l’aller 2-2 au Camp Nou.

Xavi pourra se satisfaire de l’excellente entrée de Ferran Torres, préféré à Raphinha sur l’aile droite en l’absence d’Ousmane Dembélé (toujours blessé). L’international espagnol a notamment éliminé son défenseur direct avant le centre qui a débouché sur le premier but.