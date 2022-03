Avec un Lukaku buteur, Chelsea efface tranquillement Middlesbrough et file en demi-finale de FA Cup

Enfin le bout du tunnel pour Romelu Lukaku ? Cantonné à un rôle de faire-valoir à Chelsea depuis ses déclarations maladroites il y a quelques semaines, le Diable rouge avait une occasion en or de se rappeler au bon souvenir de son entraîneur, Thomas Tuchel, ce samedi. Une fois n’est pas coutume, le Belge était en effet titulaire avec les Blues pour affronter Middlesbrough en quarts de finale de FA Cup.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Lukaku n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence. Oublié dans la surface et parfaitement mis sur orbite par Mason Mount, le Diable n’a éprouvé aucune difficulté à planter le premier but du match d’une reprise à bout portant. Un but qui a eu le don de décanter la partie et… qui risque de lui faire beaucoup de bien.

Sur du velours, Chelsea n'est quasiment jamais inquiété dans cette rencontre et fait même le break dans la foulée grâce à un joli but de Zyiech. 0-2, les Blues font le travail face à un timide adversaire et filent en demi-finale.