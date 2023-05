Avec un loyer moyen de 590 euros par mois pour un studio, Liège est la ville la moins chère de Belgique

Pourquoi des loyers si faibles à Liège et Charleroi?

Le revenu lié au niveau économique régional est un des critères d'explication du prix des loyers. Mais ce n'est pas le seul. Jean-Marie Halleux, professeur de géographie économique à l'Université de Liège, évoque aussi la vétusté du bâti à Liège et Charleroi: "Il y a l'aspect social: la classe moyenne, la bourgeoisie a quitté ces centres urbains depuis très longtemps. Il reste finalement des populations à plus faibles revenus qui vont plutôt privilégier un habitat plus ancien, donc globalement, de moindre qualité, et ça va occasionner des niveaux de loyers qui seront inférieurs."

Grâce à sa politique d'aménagement des villes, Gand a pu attirer une population plus aisée

Autre explication d'un prix élevé ou non de location: la politique volontariste d'aménagement des villes: "Je pense qu'on peut quand même invoquer la politique qui a été menée à Gand depuis de nombreuses décennies pour améliorer la qualité de vie" poursuit Jean-Marie Halleux. "Ça passe par des équipements publics, ça passe par limiter le poids de la voiture dans la ville. Et grâce à cette amélioration, Gand a pu attirer des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures, et au final, tout ça aura évidemment un impact sur les niveaux locatifs."

A Gand, le loyer moyen d'un studio est 250 euros plus cher qu'à Liège.