Avec Ticket to Paradise, Clooney et Roberts allongent la liste de leur filmographie commune

ll faut croire que cette première expérience de tournage avec l’actrice a laissé un joli souvenir à Clooney puisqu’un an plus tard, celui-ci l’appelle pour lui confier un rôle dans Confessions d’un homme dangereux, son tout premier film en tant que réalisateur. Pour l’occasion, il réunit une partie du casting de Ocean’s Eleven puisqu’il invite également Brad Pitt et Matt Damon dans ce film, pour de très brèves apparitions qui ne seront d’ailleurs pas créditées au générique.

La bande va d’ailleurs très vite être amenée à rejouer ensemble puisqu’en 2004 sort Ocean’s Twelve, la suite d’Ocean’s Eleven. L’occasion pour Roberts et Clooney, désormais amis, de tourner à nouveau ensemble et de retrouver leurs anciens rôles.