Avec The Spice Factory, la route des épices passe par Braine-L'Alleud

Davy De Muyer a deux passions dans la vie: la cuisine et le business. Et ça tombe bien puisqu'en 2014 il a racheté l'entreprise Isfi, rebaptisée aujourd'hui The Spice Factory. Depuis, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires qui s'élève à 50 millions d'euros.

" On achète des herbes et des épices dans des pays d'origine, comme l'Inde , l'Espagne, le Vietnam, bien d'autres encore, on les réceptionne, on les moud, on les mélange, on les emballe et on les vend." A son arrivée, la marchandise est mise en quarantaine, le temps d'être soumise à une série de contrôles en laboratoire. Il faut en effet assurer une qualité constante ce qui n'est pas toujours simple selon l'origine des produits.

Une fois mises en production - sous forme de pots, de sachets ou de mélanges - ces épices connaissent deux débouchés : elles se retrouvent sur la table de tous les restaurants de Belgique et dans l’immense majorité des supermarchés , sous des marques distributeurs, ce qui constitue une spécificité.

" Nous sommes les seuls en Europe à nous focaliser sur les marques des distributeurs , autrement dit les marques des supermarchés."

Et le créneau semble porteur, l'essentiel de l'activité - 75%- se fait aujourd'hui à l'exportation contre 25 % il y a 9 ans. Chaque année, pour étendre sa croissance, l'entreprise explore d'ailleurs deux nouveaux marchés potentiels à l'international.

" Nous pratiquons l'un des plus vieux métiers du monde mais aussi l'un des plus beaux. On travaille avec le monde entier, on voyage, on découvre des choses auxquelles on n'aurait pas accès en tant que touriste, donc la conjonction de l'international et du culinaire est méga intéressante."