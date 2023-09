Avec "Ta Marinière" Constance propose une interprétation très personnelle du titre d’Hoshi !

Âgée de 14 ans, Constance vient de Seneffe et est tombée dans la musique par hasard. Il y a quelques années, elle décide de suivre des cours de danse dans une école de comédie musicale, mais les cours proposés ne lui conviennent pas et elle décide de se lancer dans les cours de chant à la place. Elle a tout de suite adoré et a persévéré dans cette voie depuis quatre ans. La jeune fille qui est toujours un peu stressée avant de monter sur scène, sait que lorsqu’elle sera face au public, elle pourra profiter pleinement de ce moment.