Avec Stoemelings, le camping où l’on dort sur sa voiture

L’hiver approche, mais vous avez encore envie de profiter de la nature et de ses beaux paysages tout en campant ? Il existe une autre manière qui fait de plus en plus fureur ces derniers temps. Les tentes de toit à mettre sur votre voiture. Une société, Stoemelings s’est lancé dans l’aventure il y a quelque temps déjà.

Simon Bouchonville et Renaud Dillien ont lancé le concept "Stoemelings", une société de location de tentes installées sur le toit de tous les types de voitures ou presque. L’idée est née lors d’un voyage en Grèce où les deux amis ont testé la formule. Avec la période compliquée actuellement, voilà une nouvelle façon de voyager.

"Le principe, c’est vous réserver une tente chez nous, le modèle qui vous plaît. On a des deux places, trois places, quatre places. Nous, on s’adapte, on s’arrange pour avoir les barres de toit adaptées à votre véhicule, sauf si vous les avez déjà. Il y a très peu de véhicules qu’on n’arrive pas à équiper, genre une petite Fiat 500 ou une décapotable", commence par nous expliquer Simon.

Et d’ajouter : "Et puis vous venez à l’entrepôt, on installe les barres, on installe la tente, on vous explique tout le matériel. Et puis, vous partez à l’aventure en Belgique ou en Europe."