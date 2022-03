Avec son nouvel album "Persona", Selah Sue dévoile les multiples facettes de sa personnalité

Dévoilée au public avec son premier single "Raggamuffin", Selah Sue signe son grand retour avec la sortie de son troisième album "Persona" prévue ce vendredi 25 mars. Chacune des chansons de cet album évoque une facette de sa personnalité : l’amoureuse, l’hédoniste, l’angoissée…

Et à cette occasion, celle-ci à rencontré l’équipe de Déclic vendredi dernier pour parler de ce nouvel opus, de son parcours, et des difficultés liées à sa dépression. Elle nous a également dévoilés en live "Pills", un des extraits disco pop de cet album qui relate son combat contre la dépression et les effets secondaires des antidépresseurs depuis son adolescence.

C’est avec la musique et sa voix intense que la chanteuse belge Selah Sue se livre auprès du public depuis des années dans son intimité et sa fragilité. Aujourd’hui, elle s’est engagée à donner davantage de visibilité, avec assurance et courage, à ce fléau qui est la dépression afin d’aider les personnes qui en souffrent.