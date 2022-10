Avec son “mode photo”, c’est au tour de TikTok de copier Instagram

Il fallait bien que ça arrive un jour : TikTok, qui s’est souvent fait copier par Instagram, copie à son tour son concurrent.

Instagram ne l’avait sans doute pas vu venir, mais voilà, TikTok se lance dans la photo. Depuis peu, il est en effet possible de publier des photos sur le réseau social de Bytedance, le tout accompagné d’une légende et d’une chanson (on reste après tout dans l’ADN de TikTok).

Et à première vue, la fonctionnalité semble plaire. Il n’est pas rare en effet de tomber sur un carrousel dans le flux “Pour Toi” de l’application, sans doute mis en avant pour promouvoir cette nouvelle option qui permet aux créateurs de “s'exprimer et à se rapprocher encore plus des autres”, comme l’explique l’entreprise.