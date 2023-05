Avec son cheval, Thomas Müller ironise sur des rumeurs de départ du Bayern

"Si tu pouvais lire les journaux King D'avie": l'attaquant du Bayern Munich Thomas Müller (33 ans) a posé mercredi avec son cheval sur les réseaux sociaux, ironisant sur des rumeurs de ses envies de départ de son club de toujours, parues dans l'hebdomadaire Sport-Bild.

Le poste Instagram s'adresse au cheval King D'avie, que l'on voit en train de brouter de l'herbe, avec l'emoji d'un singe se couvrant les yeux de dépit.

Müller y a ajouté trois ashtags: "#jetzwirdsdannlangsamwild (ça devient maintenant doucement féroce)", #vollerkokusaufdieschale" (toute la concentration sur le championnat), et "#nurderfcb" (rien que le Bayern).

Dans son édition de mercredi, Sport-Bild explique qu'un départ de Munich à l'été du champion du monde 2014 n'est pas exclu.

Après avoir évolué enfant au TSV Pähl de 1993 à 2000, Müller a grandi dans toutes les équipes de jeunes du Bayern, avant de signer son premier contrat en février 2009, passant professionnel à 20 ans au 1er juillet 2009. Il a depuis toujours prolongé son aventure avec le club bavarois, avec lequel il est en contrat jusqu'à l'été 2024.

Avec le Bayern, Thomas Müller a remporté entre autres deux fois la Ligue des champions (2013, 2020), onze fois la Bundesliga (2010 et 2013/22) et six fois la Coupe d'Allemagne.

Blessé à l'automne avant le Mondial-2022, Thomas Müller a été remplaçant ces derniers temps, quatre fois sur les neuf premiers matches de Thomas Tuchel, arrivé sur le banc du Bayern fin mars.