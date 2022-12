Avec son but face à la France, Messi est le premier joueur de l’histoire à marquer en poule, 1/8e, 1/4, 1/2 et en finale

Lionel Messi dispute sa 2e finale de Coupe du monde ce dimanche et à l’occasion d’enfin remporter le trophée. Et l’Argentin a ouvert la marque face à la France.

Avec son but sur penalty face à la France en première mi-temps, Lionel Messi compte 12 buts et 8 assists en 26 matches de Coupe du Monde.

Il devient par la même occasion le premier joueur à être impliqué dans 20 buts (avec les assists) dans la compétition depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).

Enfin avec ce match, la Pulga devient le premier joueur à disputer 26 matches dans une Coupe du monde et efface des records Lothar Matthäus. Il est aussi pour le moment le meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations devant Mbappé. Il est par ailleurs le joueur avec le plus de minutes passées sur un terrain en Coupe du monde. Là, il dépasse l'Italien Paolo Maldini, qui avait joué 2.217 minutes en quatre éditions, entre 1990 et 2002. Messi totalisait 2.194 minutes avant la finale de dimanche et devait passer 24 minutes sur le terrain pour s'accaparer aussi ce record.