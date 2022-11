Avec son 8e but en Coupe du monde, Lionel Messi égale la légende Diego Maradona

La lueur d’espoir ne pouvait venir que de lui. Lionel Messi a délivré toute l’Argentine avec son but face au Mexique (victoire finale 2-0). Et l’Argentin remet les pendules à l’heure après la défaite surprise face à l’Arabie saoudite lors du premier match de Coupe du monde.

Face au Mexique, Lionel Messi a inscrit son 8e but en Coupe du monde. Ce but lui permet d’ailleurs d’égaler la légende Diego Maradona (tout comme le nombre de matches disputés en Coupe du monde avec 21) et de se rapprocher du record argentin détenu par Gabriel Batistuta (10 buts).

Ce but, c’est aussi son 13e avec l’Argentine en 2022, son plus haut total sur une saison depuis l’année 2012 qui avait vu l’attaquant du PSG faire trembler les filets à 12 reprises. Si on additionne ses statistiques avec le PSG, le septuple ballon d’or affole les compteurs.

Avec 26 matches disputés depuis le début de saison, Messi a déjà claqué 20 buts et délivré 17 passes décisives. Et si finalement après l’échec face à l’Arabie saoudite, l’Argentine était lancée vers son objectif de remporter la Coupe du monde ? Elle le devrait en tout cas à son numéro 10.