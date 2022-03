Avec Sogapol, les plastiques agricoles à nouveau recyclés en Province de Luxembourg plutôt qu'aux Pays-Bas

Depuis plusieurs semaines, l'entreprise espagnole SOGAPOL, spécialisée dans le recyclage des déchets industriels et agricoles, s'est installée en province de Luxembourg, à Tenneville plus précisément. Son implantation est une excellente nouvelle, d'abord puisque les déchets agricoles étaient jusqu'alors traités aux Pays-Bas. Un coût considérable pour IDELUX Environnement et le portefeuille des agriculteurs. C'est désormais plus localement que les bâches en plastiques et autres déchets seront traités, ce qui limitera l'impact économique et environnemental. Chaque année, 2636 tonnes de déchets agricoles sont récoltées sur la zone gerée par l'intercommunale, pour un total de 5390 tonnes sur l'ensemble de la Wallonie.

De plus, c'est sur un site voisin à l'intercommunale IDELUX que l'entreprise a entamé ses activités. De quoi créer de belles synergies entre les deux acteurs. "L'intercommunale IDELUX peut désormais disposer de cet acteur capable de traiter localement les bâches agricoles que nous collectons", explique Bertrand Lejeune, directeur technique chez IDELUX. "De son côté, SOGAPOL peut utiliser les eaux que nous avons épurées. Nous leur offrons également la possibilité d'utiliser la chaleur qui est produite au départ de la biométhanisation." L'accent est également mis sur l'économie circulaire puisque le plastique est recyclé en granulés, directement réinjectés dans les chaines d'approvisionnement de l'entreprise