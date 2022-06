Avec six victoires dans des courses d’un jour, Arnaud De Lie se met sur les traces des exploits de Gilbert en 2011

Arnaud De Lie a une nouvelle fois fait forte impression lundi en remportant haut la main le Tour du Limbourg, avec deux vélos d’avance sur ses plus proches poursuivants Simone Consonni et Danny Van Poppel. Un scénario qui se répète course après course pour le sprinteur de l’équipe Lotto Soudal, vainqueur des trois dernières courses auxquelles il a pris part (GP Marcel Kint, Flèche de Heist et Tour du Limbourg).

Déjà vainqueur de la Volta Limburg Classic, du GP Monséré et du Trofeo Playa de Palma en début de saison, "Le Taureau de Lescheret" a déjà collectionné 6 succès pour sa première année professionnelle à 20 ans et 82 jours. Seul Remco Evenepoel s’est montré plus précoce pour empiler 6 victoires (20 ans et 3 jours).

En 2022, seuls trois coureurs ont gagné plus de courses que De Lie : Remco Evenepoel (8), Fabio Jakobsen (8) et Tadej Pogacar (7). Le gratin du cyclisme mondial.