Avec Shadow of the Erdtree, Elden Ring aura bien droit à son extension

Excellente nouvelle pour tous les fans du chef-d’œuvre signé FromSoftware et Bandai Namco. Le jeu qui a remporté les prix du jeu de l’année (GOTY), de la meilleure direction, du meilleur jeu de rôle et de la meilleure direction artistique lors de l’édition 2022 des Game Awards accueillera un DLC dans le courant de l’année.

L’extension, baptisée Shadow of the Erdtree, a été confirmée sur Twitter. “Levez-vous, Sans-Éclat, et permettez-nous de prendre un nouveau chemin ensemble. Une extension pour Elden Ring, baptisée Shadow of the Erdtree, est en cours de développement. Nous espérons que vous êtes pressés à l’idée de vivre de nouvelles aventures dans l’Entre-Terre”, peut-on lire dans le tweet.