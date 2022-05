Avec ses réseaux sociaux, le Metropolitan Opera de New York vous plonge dans les coulisses de leurs productions

N’avez-vous jamais rêvé d’être un petit rat à l’opéra et de vous faufiler dans les coulisses d’une des institutions les plus prestigieuses du monde lyrique, le Metropolitan Opera de New York ? L’opéra new-yorkais vous emmène dans ses coulisses à travers ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et même Tik Tok. Valentine Jongen nous en parle.

Les réseaux sociaux sont devenus un outil communication incontournable pour les institutions culturelles. Et le Metropolitan Opera de New York l’a bien compris, puisqu’il est actif sur quatre des principaux réseaux sociaux. Sur leur page Facebook, le MET compte plus de 660.000 abonnés avec qui l’institution partage essentiellement des photos et des vidéos liées à ses productions. C’est ainsi que (par exemple) le 24 mai dernier, le MET publiait sur Facebook une vidéo tournée pendant l’entre-acte d’une production de Lucia di Lammermore de Donizetti où la soprano qui chantait Lucia, l’américaine Nadine Sierra), répondait à des questions des abonnés.

Sur Twitter, le MET compte plus de 250.000 abonnés et partage des photos avec des courts textes faisant écho à leur actualité. Sur Instagram, le MET Opera compte plus de 480.000 abonnés et ce réseau est vraiment dédié à une communication moins officielle. On y découvre évidemment des photos des productions mais aussi les coulisses du MET

TikTok est le petit dernier de la bande, créé en 2016, c’est un réseau social de partage vidéos uniquement. Des vidéos en format vertical et assez courtes. Le MET s’est lancé sur TikTok en octobre dernier, n’a publié que 5 vidéos dont l’une compte déjà plus de 50.000 vues. Et c’est une vidéo où l’on voit le contre-ténor américain Anthony Roth Costanzo se faire épiler pour les besoins de la production de "Akhnaten" de Philippe Glass. Cette même vidéo a aussi été publiée sur le compte Instagram du MET où elle comptabilise plus de 160.000 vues. Mais rassurez-vous, même si l’épilation d’un contre-ténor semble passionner la toile, dans les vidéos les plus vues sur les RS du MET Opera on retrouve la soprano Nadine Sierra avec sa robe ensanglantée de Lucia di Lammermoor, le baryton polonais Artur Ruciński qui se fait poser des faux tatouages pendant près d’une heure pour cette même production de Lucia, ou, encore, avec plus de 260.000 vues, une vidéo du contre-ténor polonais Jakub Jozef Orlinski qui prend un "break" entre deux répétitions pour faire du break dance devant le Lincoln Center.