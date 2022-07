Avec ses bons résultats, Mick Schumacher se donne un peu d’air chez Haas

Sur un siège éjectable chez Haas il y a quelques semaines parce que les résultats ne suivaient pas, Mick Schumacher se donne un peu d’air et engrange de la confiance. Ce dimanche, au Grand-Prix d’Autriche, il a signé le meilleur résultat de sa carrière avec une belle 6e place.

Sous pression, le fils de Michael Schumacher a répondu de la meilleure des manières aux gens qui prédisait que le pilote Allemand n’allait plus faire long feu dans le baquet de la Haas. Avec respectivement quatre et huit point pris lors des deux derniers Grand-Prix, Mick se reprend et fait même mieux que son équipier Kevin Magnussen (1 et 6 points).

Il a même été désigné pilote du jour à l’issue de la course : "C’est vrai ?" a répondu le pilote Haas. "Je suis content, je me demandais si j’allais l’avoir en Grande-Bretagne, donc je remercie tout le monde."