Avec sa reprise de "Let's Stay Together", Trinity marque l'épreuve des K.O. de The Voice Belgique !

Trinity a 21 ans et vit à La Louvière. Elle a décidé de se présenter aux auditions à l’aveugle avec sa sœur, Saphyra. Son blind a su convaincre trois coachs et elle a décidé d’intégrer l’équipe de la "mama" de l’aventure. En s’attaquant à un titre monumental, Trinity place la barre haut ! Elle a décidé de revisiter "Let’s Stay Together" et cette performance est grandement saluée par sa coach. Etant opposée à Christopher et Patricia, Trinity sera-t-elle choisie par sa coach pour atteindre la scène des lives de The Voice Belgique ?