Avec sa reprise de Justin Bieber, Henri fait sensation lors des K.O. de The Voice Belgique !

Henri avait conquis les coachs lors des Blind Auditions de cette saison 10 en décrochant 4 buzz. Le jeune candidat avait alors décidé de continuer l’aventure dans l’équipe de BJ Scott. Pour affronter l’épreuve des K.O., Henri a décidé de reprendre une chanson qui lui tient particulièrement à cœur "Hold On" de Justin Bieber. Lors de sa prestation, il a tout misé sur l’émotion et l’interprétation. Du haut de ses 18 ans, Henri a su transmettre une émotion magistrale sur le plateau et a bouleversé nos coachs ! Sera-t-il choisi par sa coach pour atteindre les lives de The Voice Belgique ? C'est Nora qui est choisie par BJ Scott pour la suite de l'aventure.