Avec sa "Proxy Mobile", Serge fait revivre le métier d'épicier itinérant

Depuis l’arrivée de la voiture et des supermarchés, le métier d’épicier ambulant avait disparu de nos régions. Mais à Frasnes-lez-Anvaing, une camionnette circule depuis six mois de village en village. L’objectif : être au plus proche de la population. Nous sommes montés à bord en compagnie de Serge, conducteur de la Proxy Mobile.

Dans la camionnette de Serge, on trouve de tout : des fruits, des légumes, du pain, du chocolat… et toujours de généreux sourires. "Énormément de gens qui viennent sont contents et trouvent ça magnifique, affirme-t-il. Ils sentent que c’est quelque chose d’utile."

Et en effet, certains habitants de la commune auraient bien du mal à faire leurs courses s’ils avaient plusieurs kilomètres à parcourir. "Une fois qu’on devient vieux, quand on n’a plus de véhicule, ça rend vraiment service", raconte une habituée.