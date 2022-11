Avec sa maison autonome, il ne connaît pas la crise énergétique.

Son pari lancé pour sa retraite dans la Creuse après une carrière professionnelle à Paris, est presque réussi. Mais tout n'a pas été simple dans l'aventure, à commencer par obtenir un permis de construire sans demander d'être raccordé au réseau public d'électricité.

"Ils me demandaient pourquoi je faisais ce choix. Cela nécessite plusieurs démarches administratives dont on se passerait bien", souligne-t-il. Il a quand même le sentiment de tenir sa petite revanche chaque fois qu'un orage provoque une coupure de courant et que des voisins lui demandent de tirer un câble...

Le contexte a changé ces dernières années avec l'inflation, de plus en plus de gens faisant le choix de l'autonomie énergétique face à la hausse des prix et aux enjeux climatiques. En 2015, Enedis dénombrait seulement 3000 installations d'autoconsommation individuelle (raccordées au réseau) mais le gestionnaire en a recensé près de 208.000 fin septembre. Un chiffre qui a doublé en 18 mois.