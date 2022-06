Avec Ronny Deila, le nouveau coach du Standard, "le public n’aura pas intérêt à arriver en retard au stade…"

D’autant que la patience, une fois n’est pas coutume, sera manifestement une vertu conseillée pour le public de Sclessin. Car à New York, la mayonnaise Deila n’a pas tout de suite pris…

" En 2020, le Norvégien arrivait après deux coaches, Patrick Vieira et Domenec Torrent, qui avaient fait de bons résultats. Le groupe joueurs leur était très attaché et les attentes étaient donc élevées. Et de fait, les résultats se sont un peu fait attendre : Deila a perdu 5 de ses 6 premiers matches en MLS… avant de terminer 7e, puis d’enchaîner par un titre lors de sa 2e saison. Mais son prédécesseur avait aussi connu un démarrage difficile, donc on lui a laissé le temps d’imposer sa griffe. Connaissant le contexte, Deila n’était pas non plus venu avec ses gros sabots… et il a d’emblée prôné la patience : le Norvégien aime avoir un groupe à sa main et sa méthode nécessite une certaine durée. Reste à voir si la nouvelle direction du Standard ne sera pas trop exigeante au début, dans sa volonté de marquer le coup… "