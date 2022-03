Avec "Respire Encore", Clara Luciani et les talents font danser les coachs de The Voice Belgique

Pour la saison anniversaire de The Voice Belgique, les lives de la saison 10 ont déjà vu plusieurs artistes de prestige fouler la scène. Lors des premiers lives, c’est Marc Lavoine, Dadju et Amir qui sont venus performer en compagnie des talents. Pour ce quatrième grand show en direct, c’est Clara Luciani qui se produit sur la scène de The Voice Belgique !

C'est sur son titre à succès "Respire Encore", issu de son nouvel album "Cœur" que l'artiste française partage la scène avec Maysha (Team Christophe) et Valentine (Team BJ Scott). Ecrite par l'artiste à la suite d'une relation toxique, "Respire Encore" fait également écho au déconfinement après une très longue période de restrictions sanitaires.

Icône actuelle de la chanson française, Clara Luciani cartonne actuellement avec son deuxième album “Cœur”. La chanteuse française a également été récompensée pour la seconde fois aux dernières Victoires de la Musique en février dernier.