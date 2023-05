Avec "Pulse", Shani Diluka rend "hommage à la musique hypnotique des plus grandes figures minimalistes"

C’est un de ces disques pour piano comme on en voit peu à peu apparaître, et on s’en réjouit : un disque qui, au lieu de proposer des ensembles complets et cohérents d’un seul compositeur tels que conçus ou publiés (sonate, études, valses…), picore, mélange, essaye, créé des enchaînements. Sous le titre Pulse, Shani Diluka a choisi " de rendre hommage à la musique hypnotique des plus grandes figures minimalistes " comme Terry Riley, John Cage, Philip Glass ou John Adams. Quatre-vingt minutes de piano qui danse, à travers 22 pièces des précités et de quelques autres.

Car l’inventive pianiste ne s’arrête pas là. Dans ce portrait subjectif de l’Amérique du XXe siècle, elle glisse aussi un soupçon de jazz (Bille Evans, Keith Jarrett) et quelques solides outsiders comme Moondog ou Julius Eastman. Il y a même une pièce de ... Shani Diluka, ainsi que deux de Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Castro : ils ne sont pas américains, et leurs noms de nous disent peut-être rien, car ils jouaient dissimulés sous des casques. Daft Punk a sa place ici car, pour Diluka, "l’avant-garde américaine des minimalistes a pour écho la musique électro d’aujourd’hui dans cette répétition hypnotique jusqu’à la transe". Et sous ses doigts en tout cas, le rapport entre les deux univers s’avère totalement évident.

CD Warner Classics