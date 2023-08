Nos morts continuent à exister en nous et une forme de dialogue s'installe avec eux, affirme Amélie Nothomb. Elle invite tous ceux qui ont perdu un être cher à tendre l'oreille en eux. On peut vivre des expériences absolument étonnantes avec certains morts qui ont des choses à nous dire, dit-elle.

"Le plus fou, c'est quand j'ai perdu mon père, au printemps 2020. Presque aussitôt, il a commencé à me parler. Il me parlait tout le temps. C'était d'autant plus étonnant que c'était un homme qui, de son vivant, me parlait extrêmement peu. C'est comme s'il avait attendu d'être passé de l'autre côté pour me parler. C'est extraordinaire. Ça me confirme dans l'idée que la mort n'est absolument pas une frontière infranchissable."